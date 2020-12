Con la fine del periodo degli sconti del Black Friday e del Cyber Monday, Fastweb inizia il mese di Dicembre 2020 riproponendo la sua offerta di rete fissa Fastweb Casa con il precedente prezzo scontato a tempo indeterminato.

A partire dal 1° dicembre 2020 non è più disponibile la promo Black Friday di Fastweb, che nel caso dell’offerta Fastweb Casa applicava uno sconto ulteriore durante i primi 12 mesi. Scopriamo insieme i dettagli.

Fastweb Casa ritorna a prezzo scontato a tempo indeterminato

A partire dallo scorso 1° dicembre 2020 e fino a nuova comunicazione l’offerta Fastweb Casa torna dunque ad avere un costo promozionale di 29.95 euro al mese scontato a tempo indeterminato rispetto al costo dell’offerta standard di 34.95 euro al mese, disponibile online, oltre che negli altri canali di vendita Fastweb.

Inoltre, l’offerta convergente Fastweb Casa + Mobile, la quale prevede l’abbinamento contestuale alla rete fissa dell’offerta di rete mobile Fastweb Mobile, che sempre da oggi con la chiusura della promo Black Friday torna ad avere 50 Giga allo stesso prezzo di 8.95 euro al mese, per la componente fissa ritorna al prezzo scontato di 25.95 euro al mese, con un totale in convergenza con il mobile di 34.90 euro al mese.

In più rimane sempre valida l’iniziativa introdotta da Fastweb con il decimo capitolo della strategia #nientecomeprima, denominato in questo caso “Freedom“, che dà la possibilità al nuovo cliente di testare il servizio con la possibilità di recedere senza costi. A partire dalla data di attivazione del servizio di connettività, grazie a “Freedom” si avranno 30 giorni di tempo per richiedere la disattivazione del servizio senza pagare alcun costo sia per il primo mese che per i costi di disattivazione. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.