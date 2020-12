CoopVoce: offerta da 50GB a meno di 10 euro, ecco la TOP 50

Come CoopVoce in questo momento ci sono pochi altri gestori che riescono a soddisfare il pubblico sotto tutti i punti di vista. Non si tratta infatti semplicemente delle offerte telefoniche mobili e dei loro contenuti o del prezzo, ma anche dell’alto grado di affidabilità. Secondo alcune recensioni da parte degli utenti, CoopVoce sarebbe il provider più affidabile in assoluto visto che nessuno di loro ha ricevuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di un’offerta.

Proprio grazie a tutte queste caratteristiche il provider virtuale sta diventando sempre più d’attualità negli ultimi mesi. Sono sempre di più le persone che sottoscrivono una delle sue promozioni, come l’ultima lanciata sul sito ufficiale lo scorso mese. Si tratta della nuova ChiamaTutti TOP 50, soluzione che costa solo 9,50 euro al mese per sempre e per tutti. Al suo interno è possibile trovare contenuti interessanti come minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, 1000 SMS verso tutti e soprattutto 50 giga in 4G per la navigazione web. La primo è ovviamente disponibile anche per i già clienti.

CoopVoce: la qualità delle offerte migliorerà anche grazie al miglioramento delle infrastrutture

In un’intervista durante gli scorsi giorni, Massimiliano Parini, responsabile del progetto CoopVoce ha risposto alla domanda chiave, ovvero se diventeranno presto un Full MVNO: “Pur restando un operatore cosiddetto virtuale, CoopVoce si doterà nel corso del 2020 di un’infrastruttura tecnologica indipendente “FULL” che ci permetterà di gestire in autonomia gran parte della struttura tecnologica e di offrire nuovi servizi con nostre nuove SIM, pur mantenendo la copertura del servizio mobile 4G di Tim“.