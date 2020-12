WindTre sembra essere interessato a fare un regalo alla stragrande maggioranza dei propri clienti. Nella giornata del 6 dicembre infatti il gestore telefonico regalerà Giga illimitati a tutti i clienti mobili attraverso la promozione GigaGift. La promozione si attiverà in modo automatico così come verrà disattivata allo scattare della mezzanotte.

Negli ultimi giorni è iniziata la campagna di comunicazione della nuova promozione messa a disposizione dalla compagnia anche attraverso l’uso degli SMS. Molti utenti si sono visto recapitare un messaggio che recita: “GIGA ILLIMITATI GRATIS! Con WINDTRE i regali arrivano in anticipo: domenica 6 dicembre, navighi tutto il giorno dal tuo Smartphone senza consumare i tuoi GIGA. Navigazione in Italia. Info su windtre.it/gigagift“.

WindTre: il nuovo regalo dell’operatore ai clienti

L’offerta si attiverà in automatico alle 00:00 del 6 dicembre e si disattiverà 24 ore dopo per tutti i clienti che possiedono una promozione e una scheda SIM attiva; le uniche eccezioni riguardano gli utenti con una promozione solo internet e quelli in possesso di SIM sospese. Per poter godere del regalo sarà necessario anche avere a disposizione del credito residuo qualora si utilizzasse un piano tariffario a consumo.

L’offerta GigaGift prevede una navigazione in 5G dove e possibile e per i telefoni che supportano la nuova tecnologia fatta eccezione per i telefoni a rete GSM e per quelli che effettuano l’accesso tramite il punto blackbarry.net. I clienti che nella data della promozione non dovessero trovarsi in Italia non potranno usufruire del regalo dell’operatore; in questo caso gli utenti continueranno a navigare utilizzando il proprio piano tariffario.