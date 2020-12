WhatsApp: nuovo aggiornamento entusiasmante per gli utenti, le novità

Una delle motivazioni per cui WhatsApp resta sempre l’applicazione di messaggistica e in generale la piattaforma da battere è la sua forte propensione ad aggiornarsi. Il colosso colorato di verde riporta infatti aggiornamenti ormai ogni mese e non solo per una volta. Sono infatti tante le attese da parte del pubblico per i nuovi update della piattaforma, la quale non tradisce mai le aspettative.

Durante gli scorsi giorni WhatsApp ha riportato il nuovo aggiornamento che comporta l’arrivo della versione 2.20.130 su iOS e 2.20.206 su Android. Le novità sono molto interessanti visto che possono essere in grado di cambiare effettivamente il volto alla nota applicazione.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento porta una grande novità per quanto riguarda gli sfondi in chat

Il nuovo aggiornamento appena arrivato consente agli utenti di avere a disposizione nuovi sfondi personalizzati da poter applicare in ogni singola chat. Ci sono infatti tante immagini nuove utilizzabili con tanti stickers disponibili.

Dopo l’arrivo dell’ultimo aggiornamento con possibilità di far sparire i messaggi dopo un determinato periodo di tempo, c’è stato l’arrivo del silenziamento delle chat. In seguito poi ecco questo nuovo aggiornamento che consente di personalizzare ancora di più l’aspetto della famosa applicazione di messaggistica appartenente a Facebook.

Con questo nuovo update sarà dunque possibile applicare uno sfondo diverso ad ogni chat, ovvero per ogni singolo contatto. Potrete dunque selezionare un’immagine differente da impostare come wallpaper, ottenendo dunque una forte divergenza tra una chat e l’altra anche a livello visivo. Sono disponibili quindi anche i nuovi adesivi che permettono di avere qualche cartuccia in più da sparare durante le chat.