WhatsApp: adesso si può entrare da invisibili, niente ultimo accesso

Funzione dopo funzione WhatsApp è diventata un’applicazione ormai imprescindibile per tutti coloro che utilizzano un dispositivo mobile. Tenersi in contatto con i propri affetti personali o magari per scopi lavorativi è diventato estremamente semplice utilizzando questa piattaforma. Gli anni sono stati la vera e propria palestra che ha consentito a WhatsApp di crescere a dismisura, diventando un vero e proprio colosso della messaggistica.

Sono state introdotte diverse novità a scopo di crescita, proprio per rendere gli utenti sempre più felici. La privacy è poi uno degli aspetti fondamentali ed infatti sono state introdotte varie regole e novità proprio per aumentare il piano della sicurezza. Allo stesso tempo però ci sono alcune soluzioni che gli utenti stanno testando al di fuori di WhatsApp, come ad esempio quella utile ad entrare senza farsi vedere. Tutti sanno infatti che resta l’ultimo accesso a testimoniare l’ultima entrata, motivo per il quale si sta optando per altro.

WhatsApp: con questo nuovo metodo si può entrare da invisibili senza ultimo accesso

Da qualche mese si parla di una nuova applicazione, quella che sarebbe per molti la svolta. Nota con il nome di Unseen, questa piattaforma permette di leggere tutti i messaggi di WhatsApp senza entrare nell’applicazione vera e propria.

Ma cosa si ricava facendo tutto ciò? Ovviamente che nessuno saprà che siete effettivamente entrati per leggere un messaggio. Non risulterà infatti in alcun modo il vostro ultimo accesso, così come lo stato online. Resterete dunque nascosti nell’ombra, pur avendo letto tutti i messaggi che vi sono arrivati.