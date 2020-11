WhatsApp: la trovata ufficiale per entrare senza ultimo accesso invisibili

Le funzioni introdotte durante gli ultimi anni su WhatsApp hanno modificato gli standard di utilizzo degli utenti. Se prima le persone infatti erano abituati ad utilizzare l’applicazione per inviare i messaggi e basta, ad oggi si tratta solo di una delle tante funzioni. Sono possibili infatti chiamate e videochiamate di ogni genere e qualità, oltre a tante altre opportunità che sono complementari a quanto appena descritto.

WhatsApp ha una sola prerogativa fondamentale: non restare bloccati nel passato e guardare sempre al futuro. Proprio per questo arrivano frequentemente nuovi aggiornamenti, i quali hanno dunque l’obiettivo di rinnovare, modificare e migliorare una piattaforma già all’apparenza ineccepibile. Sono state introdotte, tra le tante feature degli ultimi anni, anche le spunte blu, segnale perfetto che la persona ha letto il vostro messaggio. Ma come si può fare per evitare di mostrare di aver letto un messaggio in entrata?

WhatsApp: con una nuova applicazione è possibile leggere ugualmente i messaggi senza entrare nella chat

Sono passati ormai diversi mesi da quando per la prima volta diversi utenti avevano segnalato l’esistenza di una nuova applicazione. Questa che prende il nome di Unseen, permette di leggere i messaggi di WhatsApp anche non entrando necessariamente nell’applicazione.

In questo modo gli utenti potranno evitare di mostrare al loro interlocutore che hanno ricevuto e letto il messaggio. Inoltre tutto ciò permetterà anche di non figurare online nella chat, non aggiornando quindi l’ultimo accesso. Questa nuova applicazione almeno per il momento risulta rispettare tutti i canoni imposti dalla legge, essendo inoltre anche gratuita.