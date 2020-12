Il produttore esecutivo degli Universal Studios, Thomas Geraghty, ha annunciato la data di apertura del primo Super Nintendo World. Il parco a tema aprirà all’interno degli Universal Studios Japan di Osaka il prossimo 4 febbraio. L’apertura avverrà prima di quanto aspettato: non molto tempo fa, infatti, Nintendo ha riferito che il parco a tema sarebbe stato inaugurato in primavera.

Super Nintendo World aprirà presto le porte, offrirà un’esperienza unica

Il Super Nintendo World è il risultato di oltre sei anni di lavoro tra Universal Creative e il team Nintendo Creative, guidato da Shigeru Miyamoto, creatore di Mario e direttore rappresentativo di Nintendo.

Una delle attrazioni più entusiasmanti è sicuramente il castello di Bowser, con i suoi muri di pietra, recinzioni in ferro e una grande statua dell’antagonista di Mario. Al suo interno si trova la prima giostra di Mario Kart ufficialmente riconosciuta al mondo, ovvero la “Koopa’s Challenge“.

Indossando un visore AR a forma di cappello di Mario, ci si potrà immergere nel popolare gioco di corse con l’aiuto di alcune tecnologie avanzate come la realtà aumentata, la mappatura della proiezione ed una serie di effetti speciali.

Le auto sono dotate di un volante e più veicoli possono competere l’uno accanto all’altro, ma sembra che la corsa avvenga su binari e che non sia possibile “spostarsi” realmente, quanto controllare il veicolo nella realtà aumentata. Sarà anche possibile lanciare scatole e degli oggetti per infastidire gli altri giocatori.

Inizialmente, l’apertura era prevista per quest’anno, ma la pandemia ha costretto a rallentare i lavori. Il team del Super Nintendo World sta lavorando con i funzionari dell’amministrazione sanitaria per garantire un ambiente sicuro per i visitatori e per il personale, e attualmente opera al 50% della capacità.