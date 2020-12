Iliad con molta probabilità anche nella stagione natalizia in arrivo punterà tutte le sue risorse commerciali e promozionali sulla ricaricabile Giga 50. D’altronde, la ricaricabile del gestore francese si conferma ancora la migliore sul mercato con un pacchetto all inclusive che prevede soglie illimitate per chiamate ed SMS più 50 Giga internet. Il prezzo finale di 7,99 euro è di grande vantaggio per tutti gli utenti. La Giga 50 però si contraddistingue non solo per i prezzi, ma anche per tre servizi a costo zero garantiti ad ogni abbonato.

Iliad, le migliori offerte con 3 servizi disponibili a costo zero per tutti

La Giga 50 così come le altre iniziative di Iliad prevede minuti illimitati verso l’estero. Gli abbonati del gestore francese avranno quindi la possibilità di chiamare amici e parenti in giro per il mondo senza costi aggiuntivi rispetto alla promozione di riferimento. Allo stato attuale, Iliad prevede ben sessanta nazioni inserite nella speciale lista delle comunicazioni gratuite. In secondo luogo, sempre gli utenti di Iliad avranno la possibilità di attivare la segreteria telefonica completamente a costo zero. A differenza di TIM, Vodafone e WindTre, per gli abbonati del gestore francese non sono previsti prezzi aggiuntivi legati all’ascolto delle proprie registrazioni in segreteria.