Il Natale, seppur differente da quelli precedenti, sta arrivando. E con questo si fanno strada due speciali concorsi che vedono protagoniste le compagnie telefoniche TIM e Vodafone. Ma quali saranno le modalità che permetteranno di ottenere i regali speciali proposti e come si potrà partecipare?

Ieri, 30 novembre, TIM Party ha dato il via al programma che permette addirittura di vincere ogni giorno uno Xiaomi Mi 10 T 5G.

TIM Party regala Xiaomi

Il concorso, chiamato “Con TIM Party e Xiaomi non crederai ai tuoi occhi” è riservato agli iscritti al programma fedeltà di TIM con uno smartphone Xiaomi Mi 10T. Esso si prolungherà fino al 9 dicembre 2020, per un totale di dieci smartphone (in via del tutto eccezionale verrà effettuata un’ulteriore estrazione di recupero entro il 20 dicembre nel caso in cui uno o più smartphone non venissero reclamati dai vincitori).

La modalità di partecipazione è instant win e gli utenti potranno accedervi in maniera diversa: una volta al giorno per i clienti attivi da meno di 12 mesi, 2 volte al giorno per i clienti da 12 mesi a 5 anni, tre volte al giorno per i clienti da più di 5 anni e cinque volte al giorno per i clienti di rete fissa e mobile (intestata allo stesso codice fiscale).

Vodafone Vinci Infinito

Anche Vodafone propone un concorso che prende il nome di Vinci Infinito ed ha inizio oggi. Questo si protrarrà fino all’8 gennaio 2021. Stesso meccanismo: la partecipazione è riservata ai clienti e la modalità di estrazione è quella instant win. Il premio in questo caso è un anno di offerta Infinito fully unlimited, con minuti e SMS verso tutti i numeri nazionali e traffico Interne senza limiti.