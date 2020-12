Anche Redmi ha lanciato il suo primo smartwatch. Design squadrato, funzionalità complete ed un prezzo davvero competitivo. Circa quaranta euro al cambio, poiché Redmi Watch ha debuttato in Cina al prezzo di 299 yuan. Ancora non è chiaro se e quando Redmi Watch giungerà in Europa, ma secondo le ultime indiscrezioni, questo smartwatch potrebbe essere commercializzato nel mercato europeo come Xiaomi Mi Watch Lite.

Smartwatch cercasi? Ecco Redmi Watch, ed il prezzo ti stupirà

Redmi Watch è dotato di un display LCD da 1,4 pollici con risoluzione 320 x 320 pixel ed offre oltre cento opzioni di personalizzazione del quadrante. Il corpo dello smartwatch è disponibile in tre varianti (nero, bianco e blu), mentre il cinturino in silicone è disponibile nelle colorazioni nero, bianco, blu, verde e rosa.

Il dispositivo supporta sette modalità sport, tra cui corsa indoor, corsa all’aperto, ciclismo all’aperto, ciclismo indoor e nuoto (è resistente all’acqua fino a 5 ATM), calcolandone le calorie bruciate, la distanza percorsa, i passi compiuti e la frequenza cardiaca durante l’allenamento.

A tal proposito, Redmi Watch offre il monitoraggio del battito cardiaco in tempo reale ed il monitoraggio del sonno, oltre alle notifiche di chiamata, promemoria di messaggi ed allarmi. Il dispositivo è poi dotato di una batteria da 230 mAh che offre un’autonomia di 7 giorni (fino a 12 giorni con risparmio energetico), chip NFC e Bluetooth 5.0.

Le caratteristiche ricordano per certi versi quelle di Xiaomi Mi Watch Lite, per cui potrebbe darsi che Redmi Watch giunga in Europa sotto questo nome. Staremo a vedere, del resto siamo sicuri che questo dispositivo saprà conquistare numerosi clienti considerato il suo rapporto qualità-prezzo.