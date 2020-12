Cybershoes, una società che produce scarpe per tradurre la tua camminata reale in ambienti di realtà virtuale (VR), sta creando una nuova versione wireless per Oculus Quest. In precedenza le scarpe funzionavano solo con cuffie cablate Oculus Rift e HTC Vive.

Limitazioni della realtà virtuale

Il sogno della realtà virtuale è offrire ai giocatori una vera immersione in un mondo in cui possono fare cose che non potrebbero fare nel mondo reale. Ma uno dei maggiori limiti alla realtà virtuale è stato lo spazio fisico del giocatore.

In genere, i giocatori sono limitati a un piccolo spazio nelle loro case che possono utilizzare per camminare nel mondo virtuale. Qualsiasi movimento aggiuntivo effettuato nel gioco deve essere eseguito utilizzando trackpad o levette. I giochi sarebbero molto più coinvolgenti se potessimo usare i movimenti reali del corpo per tutto il gameplay. Questo è ciò che Cybershoes cerca di abilitare.

Le nuove Cybershoes si connettono ad un auricolare Quest tramite Bluetooth e seguono i piedi di un giocatore per controllare la direzione e la velocità del gioco utilizzando i propri movimenti. I giocatori si siedono fermi su una sedia girevole per cambiare direzione e i rulli sul fondo delle scarpe seguono i movimenti del piede in avanti e indietro. Dovrebbe incoraggiare l’attività fisica mentre affronta anche la cinetosi causata dalla disconnessione tra i movimenti nel gioco e nel mondo reale in alcuni utenti.

È necessario molto hardware per utilizzare Cybershoes nella sua attuale incarnazione. Ma poiché Oculus Quest’è un’esperienza totalmente wireless, le nuove scarpe dovrebbero rendere l’esperienza molto meno ingombrante. Le Cybershoes originali sono disponibili sul sito Web dell’azienda e un pacchetto che include tutto ciò di cui hai bisogno tranne un auricolare VR costa $ 378.

Potresti aver notato il pezzo circolare del tappeto: serve a fornire una superficie piana che non causi accumulo di elettricità statica. È come un tappetino per il mouse, ma per le tue fantasiose calzature VR. Cybershoes afferma che lancerà un Kickstarter alla fine di questa settimana in cui accetterà i preordini per le nuove scarpe wireless. È già disponibile un kit di sviluppo software per gli sviluppatori di giochi.

Cybershoes afferma che molti giochi VR supportano il suo prodotto, come Skyrim VR e No Man’s Sky. Tuttavia, i giocatori devono modificare le impostazioni di locomozione in alcuni giochi affinché le Cybershoes funzionino bene.