WindTre anche questo mese propone un pacchetto di offerte operator attack particolarmente interessante. Le tariffe presenti in listino permettono di ricevere degli ottimi contenuti e attirano l’attenzione soprattutto per il loro costo di rinnovo. Non tutti possono richiedere le offerte in questione poiché l’attivazione dipende dal gestore da cui si effettua il trasferimento del numero. La WindTre Go 50 Fire Plus, ad esempio, è rivolta esclusivamente ai clienti provenienti dal gestore francese Iliad.

WindTre Go 50 Fire Plus: i clienti Iliad ricevono minuti, SMS e 50 GB al mese!

I nuovi clienti WindTre provenienti da Iliad possono attivare l’offerta WindTre Go 50 Fire Plus accedendo alla sezione “Offerte per te” presente sul sito ufficiale dell’operatore. L’attivazione può essere effettuata gratuitamente, il gestore richiede soltanto una spesa iniziale di 16,99 euro per la nuova SIM, che sarà spedita tramite corriere, e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

L’offerta permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati. Inoltre, sono inclusi nel prezzo alcuni servizi extra, come: il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di navigazione hotspot. Il tutto prevede un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese.

I nuovi clienti possono andare incontro alle spese mensili tramite credito residuo. Attraverso l’app ufficiale dell’operatore possono quindi ricaricare la SIM in pochi istanti e in maniera sicura. L’app WindTre, inoltre, consente di conoscere i consumi effettuati, lo stato della propria offerta e le eventuali promozioni extra proposte dal gestore.