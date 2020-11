WhatsApp: se il vostro smartphone non può più usare l'app c'è un motivo

Come ogni app si rispetti, anche WhatsApp tende a rinnovarsi e a prendere delle decisioni spesso non comode per una parte del suo pubblico. Essendo un’applicazione ormai famosa a livello mondiale, la nota piattaforma di messaggistica ha bisogno di rispettare alcuni criteri. I nuovi aggiornamenti arrivano con grande frequenza proprio per il piacere degli utenti che fanno uso dell’applicativo.

Bisogna pertanto salvaguardare quelle che sono le prestazioni che la massa esige, le quali in alcuni casi non possono essere rispettate. Nel caso in cui l’aggiornamento dovesse arrivare su uno smartphone con un hardware obsoleto, ci sarebbero infatti dei malfunzionamenti. WhatsApp in quel caso ne risentirebbe dal punto di vista della reputazione, ed è proprio per questo che ogni anno dalla lista di supporto vengono eliminati gli smartphone obsoleti.

WhatsApp tutti gli smartphone che da quest’anno non possono più utilizzare l’applicazione