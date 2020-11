Il mese di Dicembre, come sempre, è il mese più importante nel settore della telefonia. Da qui alle prossime settimane, in coincidenza con l’arrivo del Natale, i principali operatori – TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad – si sfideranno a colpi di ricaricabili low cost.

TIM, WindTre, Iliad, Vodafone: battaglia a Dicembre con queste tariffe

TIM inaugura il mese di Dicembre e la stagione natalizia con la sua principale iniziativa dedicata alla portabilità: la Steel Pro. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti per le telefonate verso tutti più 50 Giga per la navigazione internet. Il costo previsto per il rinnovo è di 7,99 euro.

Una prima risposta a TIM viene garantita da WindTre. I clienti che si affidano al gestore arancione possono utilizzare la promozione MIA. In questo caso, sempre al costo di 7,99 euro, i clienti riceveranno chiamate senza limiti e 50 Giga internet con la possibilità di connessione anche in 5G.

Confermata, invece, la ricaricabile che Iliad contrappone sia a TIM che a WindTre. Il provider francese punta ancora molto sulla sua Giga 50. La principale iniziativa del gestore francese prevede sempre consumi illimitati per telefonate ed SMS cui si aggiungono 50 Giga internet. Prezzo confermato a 7,99 euro.

Infine c’è Vodafone. Per la stagione natalizia, il gestore inglese rilancia ancora una volta la sua Special 50 Giga. Le soglie di questa ricaricabile prevedono sempre chiamate ed SMS illimitati con la possibilità di utilizzare 50 Giga per la connessione internet. Anche in questa circostanza è previsto un costo di rinnovo ogni trenta giorni pari a 7,99 euro.