Nuovo giorni e nuovi sconti incredibili per tutti gli utenti che ancora oggi sono alla ricerca della perfetta occasione tecnologica per risparmiare sui propri acquisti, il volantino attivato da Euronics è il giusto mix di prezzi bassi e di sconti incredibilmente elevati.

Come per praticamente tutti i rivenditori di elettronica, anche in questo caso la campagna promozionale è stata resa globale, ciò sta a significare che l’accesso alla stessa sarà possibile indipendentemente dall’area di residenza; gli utenti dell’intera penisola vi potranno accedere, anche grazie all’e-commerce aziendale, tramite il quale purtroppo si dovranno però pagare le spese di spedizione.

Euronics: quali sono gli sconti da non perdere

Gli sconti da non perdere da Euronics rientrano sempre entro il mondo degli smartphone, e più precisamente parliamo di prodotti appartenenti alla fascia medio-alta del mercato stesso. Il top preso in considerazione dall’azienda è l’ottimo Samsung Galaxy S20+, un modello che non necessita assolutamente di presentazioni, che è in grado di garantire prestazioni senza pari, ed in vendita oggi ad un prezzo che è maggiormente in linea rispetto alla concorrenza, infatti si aggira attorno ai 699 euro.

Per quanto riguarda la fascia posta appena sotto la suddetta, ecco spuntare lo Xiaomi Mi 10 Lite, lo smartphone del momento, caratterizzato da buonissime specifiche tecniche, ed un prezzo assolutamente invidiabile, soli 350 euro per godere anche della connettività 5G.

Tantissimi altri prodotti vi attendono all’interno del volantino Euronics, se interessati potete comunque provvedere alla visione delle pagine inserite nel nostro articolo.