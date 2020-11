Netflix è senza ombra di dubbio la piattaforma di streaming più utilizzata e famosa su tutto il pianeta, essa vanta una platea di utenti a dir poco incredibile, questo grazie ad un catalogo ricchissimo di contenuti che, come se non bastasse, restano sempre in costante aggiornamento e quindi arricchiti di tutte le ultime season non appena uscite.

Tra i vari contenuti abbiamo tre best seller che hanno riscosso un successo tanto estremo quanto inaspettato, stiamo parlando di After Life, Black Mirror e Sex Education, vediamo un po’ cosa ci aspetta in futuro riguardo le 3 serie.

Cosa accadrà

Partiamo con le brutte notizie, stiamo parlando di Black Mirror, la serie composta da vari episodi ognuno con una storia a se stante a quanto pare non continuerà con altre stagioni, il creatore ha infatti dichiarato al momento di volersi dedicare ad altri progetti e di voler sfruttare il proprio talento nella creazione di contenuti umoristici.

Passiamo ora invece alle buone notizie, inauguriamo cone Sex Education, la showrunner creatrice delle serie ha confermato la terza stagione a fronte della ripresa delle registrazioni ora che l’emergenza covid 19 ha leggermente allentato la presa, non rimane dunque che attendere con pazienza l’arrivo delle puntate.

Passiamo infine ad After Life, bastano le parole di Ricky Gervais, il protagonista: “Poiché così tanti di voi hanno guardato After Life 2 così rapidamente, siamo tornati in prima posizione” proseguendo, “le brave persone di Netflix mi hanno suggerito di alzare il mio cu*o grasso e fare un’altra stagione. Questa è tutta colpa vostra”