Il Black Friday è oramai trascorso, ma di certo non tramontano le iniziative speciali di WindTre. Proprio in concomitanza con la prossima stagione natalizia, il gestore arancione ha riservato per tutti i nuovi utenti una serie di vantaggiose offerte.

Le migliori iniziative restano quelle legate alla portabilità. Gli attuali clienti di TIM, Vodafone e Iliad hanno ora modo di attivare la WindTre Star+, una delle migliori ricaricabili sul mercato.

WindTre, dopo il Black Friday la tariffa da 100 Giga

Il pacchetto garantito dalla WindTre Star+ prevede minuti senza limiti per effettuare telefonate verso tutti i numeri fissi e mobili. Il traffico per la navigazione internet comprende invece 100 Giga da sfruttare sotto rete 4G. Molto vantaggioso il prezzo che si attesta su quota 7,99 euro con rinnovo a trenta giorni.

La strategia dell’operatore resta fedele a quella del passato. Per questa ragione, anche la WindTre Star+ viene presentata come una ricaricabile winback. Potranno accedere quindi all’offerta tutti gli abbonati che si impegnano ad effettuare la portabilità verso WindTre da altro operatore, sia esso TIM, Vodafone, Iliad.

Un occhio di riguardo è ovviamente dedicato ad Iliad. Con WindTre Star+ il provider vuole mettere a disposizione del pubblico una tariffa alternativa alla Giga 50 di Iliad. A conti fatti, a parità di prezzo (per entrambe le tariffe è previsto un costo mensile di 7,99 euro), gli utenti di WindTre avranno a loro disposizione soglie di consumo molto più vantaggiose: sono infatti disponibili 100 Giga per la navigazione internet, a fronte degli attuali 50 Giga messi a disposizione per tutti i clienti di Iliad.