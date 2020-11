Quello che non sapete è che Federica Sassaroli è stata per anni la voce più ascoltata in Italia. Ma perché? È stata la voce registrata di Vodafone che rispondeva al 190 agli utenti. Per oltre 12 anni, quindi, è stata la voce ufficiale di Vodafone, ed era colei che rispondeva a tutti gli utenti che avevano bisogno di aiuto con una voce pre-registrata. Ma non solo questo, era sempre lei che avvisava gli utenti che “il telefono da lei chiamato potrebbe essere spento o non raggiungibile“.

Per una scelta che fa capolino al futuro, Federica Sassaroli deve dire addio a Vodafone. La scelta di cui vi parliamo è la sostituzione di una persona fisica con un robot creato appositamente dagli ingegneri di Vodafone per rispondere alle esigenze degli utenti. In sostanza, farà lo stesso lavoro che faceva Federica un tempo. Dopo il lancio di Tobi, Vodafone ha quindi deciso di cambiare anche la voce del 190.

Vodafone: il video messaggio di addio di Federica Sassaroli

La Sassaroli, prima di abbandonare Vodafone, ha voluto salutare a modo suo tutti gli utenti che l’hanno ascoltata in questi 12 anni. Ha fatto ciò pubblicando un video su Facebook dove ha fatto sentire la sua voce facendo ironia sulle frasi frequenti che ha ripetuto in questi anni di servizio per Vodafone.

“Nel mio mondo immaginario vi avrei salutati con un messaggio da tutte le numerazioni di Vodafone e vi avrei ringraziati per tutti i “v…” di questi 12 anni insieme”, ha confessato la speaker. Un ringraziamento speciale quindi anche a chi, nel momento in cui hanno sentito quel messaggio, ha magari involontariamente reagito male nei suoi confronti senza sapere neanche chi fosse.