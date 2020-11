L’operatore Tim lo scorso 27 novembre 2020, in occasione della giornata del Black Friday ha lanciato ufficialmente la sua promozione che anticipa il Natale e regala per 2 settimane il servizio di streaming video Disney+ ai già clienti di rete fissa e rete mobile.

Negli scorsi giorni l’operatore aveva lanciato qualche indizio sul social, con una slide ufficiale che recitava: “Sorpresa in arrivo! TIM regala a tutti i suoi Clienti le più belle emozioni di sempre. Torna a trovarci dal 27 Novembre“. Scopriamo tutti i dettagli.

Tim regala ai propri utenti due settimane di Disney + gratuito

Proprio lo scorso 27 Novembre 2020, il sito TIM si è aggiornato e fra le novità del Black Friday è stata svelata ufficialmente anche la promo Disney+, che potrà essere riscattata solo online fino all’8 Dicembre 2020, salvo eventuali cambiamenti.

L’iniziativa denominata “TIM ti regala 2 settimane di Disney+” è valida per i clienti dell’operatore che abbiano attivo il servizio internet di rete fissa o di rete mobile e che non abbiano già attiva un’offerta come Mondo Disney+ o Mondo Intrattenimento. Dopo le 2 settimane in omaggio, Disney+ si disattiva in automatico senza alcun costo aggiuntivo.

Si segnala inoltre che l’iniziativa potrà essere sfruttata anche dai clienti Mondo Disney+ e Mondo Intrattenimento già cessati. In questo caso, al termine delle 2 settimane in regalo di Disney+ i clienti interessati potranno, come da processo standard, usufruire nuovamente dell’offerta Mondo Disney+ senza però il primo mese gratuito. La promozione per ottenere 14 giorni gratuiti di Disney+ potrà essere richiesta dai clienti TIM tramite la pagina dedicata del sito dell’operatore, cliccando sul tasto “Richiedi il regalo”. Che state aspettando?.