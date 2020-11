Come ogni mese arrivano gli aggiornamenti per Pokemon Go; il gioco free to play, sviluppato da Niantic, permette a tutti gli appassionati di andare a caccia dei propri Pokemon preferiti sfruttando il sistema di localizzazione GPS degli smartphone. Per il mese di dicembre introdotte tante novità a tema glaciale.

L’evento di novembre, dedicato ai Guardiani dei laghi, volge ormai alla conclusione; nel fra tempo arriva l’annuncio dei nuovi eventi che puntano molto sul tema del freddo e sui mostriciattoli di tipo ghiaccio. A tal proposito si segnala che a partire dalle ore 22:00 del 1 dicembre sarà possibile, durante i raid a cinque stelle, ottenere Kyurem; il Pokemon leggendario tipo Drago/Ghiaccio sarà disponibile fino alle 22:00 di venerdì 1 gennaio.

Pokemon Go: tutte le novità di dicembre

Per quanto riguarda l’Ora del Pokemon invece, che si terrà ogni martedì alle ore 18:00, saranno disponibili tante creature di tipo ghiaccio; il primo della lista sarà Seel, la prima evoluzione di Dewgong. A partire da martedì 8 dicembre invece sarà possibile ottenere, il porcellino di ghiaccio apparso per la prima volta nella seconda generazione dei videogiochi Nintendo.

Il 22 dicembre invece sarà il turno di Snorunt che la settimana successiva sarà sostituito da Snover; non si anno invece informazioni per quanto riguarda il Pokemon del 15 dicembre, tuttavia la sua cattura dovrebbe garantire il doppio delle caramelle. Passando ai Mega Raid invece, l’attuale Mega Blastoise verrà sostituito, sempre a partire dall’uno dicembre da Mega Abomasnow. Durante le missioni Ricerca sul Campo sarà possibile incontrare, e catturare, Lapras e Darukama, entrambi, in caso di cattura, forniranno dei punti esperienza bonus.