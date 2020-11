Continua la collaborazione tra il marchio di abbigliamento sportivo Puma e la Nintendo che ha lanciato la sua linea di prodotti a tema Super Mario. In occasione del 35° anniversario dell’idraulico più famoso del mondo dei videogiochi Nintendo e Puma presentano una linea di sneakers dedicata.

Per creare questa nuova collezione Puma si è ispirata prevalentemente alla raccolta “Super Mario 3D All-Stars“; inoltre il marchio di origine tedesca ha lanciato anche una collezione per l’abbigliamento sportivo, anche in questo caso, a tema Super Mario. Tutti i prodotti presentano elementi e colori tipici del brand come tra cui gli inconfondibili blocchi, stelle e, ovviamente, il nostro idraulico preferito.

Super Mario: la nuova collezione Puma

Il primo modello della collezione “Future Rider Super Mario 64” trae ispirazione dalla prima avventura 3D del nostro eroe. I colori sono un chiaro omaggio agli abiti di Mario, la scarpa infatti, di base bianca, viene colorata prevalentemente dal rosso e dal blu; la striscia verde all’attaccatura della suola invece sembra richiamare il prato del castello della principessa Peach. Altri due modelli prendono ispirazione traggono chiara ispirazione dai livelli acquatici del universo creato da Nintendo, con rifiniture che tendono all’azzurro.

Non poteva poi mancare il riferimento ai livelli spaziali del mitico Galaxy; il modello “RS-Fast Super Mario Galaxy” si distingue per l’utilizzo di colori come il nero il viola e l’argento, perfetti per richiamare le ambientazioni extraterrestri. Da sottolineare la presenza della celebre Superstella sia nella tomaia laterale che nella linguetta superiore. La nuoca collezione Puma sembra proprio un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati del nostro idraulico preferito.