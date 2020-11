Iliad: promo da 50 giga e sorpresa per il prossimo anno per tutti

Non ci vogliono di certo degli esperti per capire che Iliad ha grandi margini di crescita per il suo futuro. Questo gestore, che in poco più di due anni è riuscito a monopolizzare quasi il mondo dei nuovi utenti in cerca di un gestore sta crescendo infatti a dismisura.

Il merito, manco a dirlo, è da attribuire alla grande caparbietà dell’azienda che si è dimostrata subito disponibile ad accontentare gli utenti. I prezzi delle offerte infatti sono estremamente bassi, mentre i contenuti risultano i più ampi in assoluto e non scadono mai. Sottoscrivendo una promo di Iliad infatti avrete per sempre lo stesso prezzo e la stessa offerta. Un esempio è proprio la Giga 50, promo di punta dell’azienda che in questo momento include al suo interno 50 giga e tutto senza limiti per 7,99 € al mese.

Iliad: non solo telefonia mobile, arriva la rete in fibra ma a partire dall’estate 2021

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.