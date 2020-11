Le ragioni per abbonarsi ad Iliad sono sempre legate alle sue iniziative ricaricabili. Il gestore francese, che ha raggiunto la quota delle sette milioni di SIM nel nostro paese, continua a pubblicizzare la sua offerta principale, la Giga 50. Questa tariffa mette a disposizione di tutti i clienti consumi illimitati per chiamate ed SMS insieme a 50 Giga. Il prezzo finale è di 7,99 euro.

Iliad stupisce ancora i clienti: due tariffe in alternativa alla ricaricabile Giga 50

La Giga 50, al netto di alcune offerte in edizione limitata, rappresenta la principale ricaricabile di Iliad. Tuttavia, gli utenti che desiderano attivare una SIM con Iliad possono anche scegliere ulteriori due promozioni.

Attraverso il sito internet ufficiale, Iliad offre a tutti gli abbonati la possibilità di attivare la vecchia promozione Giga 40. I consumi di questa ricaricabile prevedono minuti senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a chiunque e 40 Giga per navigare in internet. Il prezzo mensile della ricaricabile è di 6,99 euro ogni mese. Ad ogni abbonato saranno inoltre garantiti anche 4 Giga il roaming internet dai paesi membri dell’Unione Europea.

In maniera contestuale, utilizzando sempre le pagine ufficiale del sito Iliad, sarà possibile attivare un’ulteriore promozione. La tariffa, in questo caso, è la Iliad Voce. I clienti avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti al prezzo mensile di 4,99 euro. Questa tariffa è particolarmente vantaggiosa per chi non desidera soglie di traffico per la navigazione internet.

In ambedue le circostanze è previsto un costo di attivazione della SIM di 10 euro. La SIM sarà inviata a domicilio a tutti i clienti