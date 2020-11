Se bisogna credere alle voci, Apple è pronta a diventare la prima azienda ad utilizzare la serie di schede grafiche AMD RX 6700 ancora non annunciata. Come abbiamo riportato in precedenza, l’hardware grafico principale è pronto per lanciare le sue Radeon RX 6700 XT e Radeon RX 6700, che sono basate sull’architettura RDNA 2, nota anche come Big Navi.

Sembra che AMD abbia collaborato con Apple per fornire versioni mobili esclusive di queste schede grafiche per i loro prossimi modelli di MacBook Pro da 16 pollici. Apple, infatti, ha l’abitudine di procurarsi hardware dai suoi partner esclusivamente per l’uso sulle sue macchine.

Apple MacBook Pro è pronto per le schede Radeon

Ad esempio, l’attuale MacBook Pro da 16 pollici è l’unico laptop che utilizza la Radeon Pro 5600M. Quindi non sarebbe davvero insolito per la società utilizzare Radeon RX 6700 e RX 6700 XT per i suoi prossimi laptop.

Ciò che rende il rapporto ancora più importante è un dettaglio non ancora confermato sui prossimi modelli di MacBook Pro da 16 pollici. Alcune fonti hanno recentemente ricevuto alcuni dettagli sulle macchine che si dice che saranno alimentate da un nuovo potente chip M1X.

È stato riferito che AMD svelerà le varianti desktop delle nuove schede Big Navi intorno a gennaio 2021. Con i nuovi MacBook da 16 pollici alimentati da M1X non previsti prima della metà del 2021, la società dovrebbe avere il tempo per organizzare il lavoro delle sue prossime schede grafiche.

Apple potrebbe lanciare un MacBook Pro con una Touch Bar che presenta la sua tecnologia di rilevamento della pressione Force Touch in futuro. L’azienda ha depositato un brevetto presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti. Force Touch è stato introdotto per la prima volta nell’Apple Watch di prima generazione nel 2014.