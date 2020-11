Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese Xiaomi dovrebbe presentare sul mercato il suo nuovo Xiaomi Mi Watch Lite. Nel frattempo, però, il suo sotto brand Redmi sembra che nella giornata di domani 26 novembre annuncerà un nuovo smartwatch. Quest’ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe essere una versione re-branded del dispositivo di Xiaomi.

In arrivo sul mercato un nuovo smartwatch targato Redmi

Nel corso delle ultime ore Lu Weibing, ovvero il CEO dell’azienda cinese, ha postato sul noto social Weibo una immagine teaser ufficiale in cui è stato svelato l’arrivo di un nuovo smartwatch. Dal teaser appena trapelato in rete, purtroppo, non è possibile carpire nessun dettaglio utile riguardante sia il design che le specifiche tecniche. L’unico particolare che è possibile notare dall’immagine è la presenza di un display con quadrante quadrato.

Come già accennato, però, sembra che questo nuovo dispositivo a marchio Redmi sarà in realtà una versione re-branded del futuro smartwatch a marchio Xiaomi, cioè lo Xiaomi Mi Watch Lite. Questo wereable, in particolare, ha ricevuto in questi ultimi giorni la certificazione dell’ente FCC. Vi riassumiamo di seguito le sue specifiche tecniche.

Display touchscreen con quadrante quadrato con una diagonale pari a 1.41 pollici e con sensore di luminosità automatica

Supporto di diverse attività sportive, tra le quali anche il nuovo

Resistenza all’acqua fino a 50 metri

Chip GPS

Sensore per la misurazione del battito cardiaco

Batteria da 230 mAh

Ovviamente per il momento non sappiamo con esattezza se il nuovo smartwatch di casa Redmi sarà effettivamente una versione re-branded del device di Xiaomi. Dovremo attender la presentazione ufficiale di domani per avere delle conferme.