In Cina è stata sperimentata una strada riservata a chi cammina con gli occhi incollati allo smartphone, ora è Android a lavorare su una funzione che ricorderà all’utente di non usare il telefono quando si è in movimento. La funzione – riporta il sito specializzato 9to5Google – si chiamerà Heads Up ed è all’interno di Digital Wellbeing cioè quella parte della piattaforma dedicata al benessere digitale.

rilevata per il momento nelle versioni di sviluppo dell’app, quindi non si sa esattamente quando sarà disponibile – è rivolta a quelle persone che si aggirano per strada a testa bassa, con gli occhi incollati sullo smartphone, incuranti anche di traffico e situazioni pericolose. In gergo si chiamno “smombie”, neologismo che deriva dall’unione delle parole zombie e smartphone.