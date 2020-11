Unieuro pare essere letteralmente impazzita con una nuova lunga serie di sconti e di prezzi sempre più alla portata del consumatore finale, grazie ai quali gli utenti si ritroveranno a poter mettere le mani su ottimi prodotti di tecnologia generale.

La campagna promozionale del Black Friday è ancora attiva, per questo motivo non dovete perdere le speranze se non siete riusciti a concludere qualche buon affare nella giornata di ieri, avete ancora tempo a disposizione. Gli acquisti possono essere completati direttamente online sul sito ufficiale, con possibilità di richiedere la merce presso il proprio domicilio, previo pagamento di una quota per la spedizione, a meno che non si abbia effettuato una spesa superiore ai 49 euro (in questo caso è completamente gratuita).

Unieuro: gli sconti sono da pazzi

A differenza di MediaWorld, la quale ha concentrato l’attenzione su tutti i top di gamma, Unieuro ha voluto puntare fortemente su un singolo modello, scontandolo ad un prezzo praticamente mai visto prima. Lo smartphone di cui stiamo parlando è il Samsung Galaxy S20 FE, la nuova versione appena arrivata sul mercato nazionale del Galaxy S20, dotata infatti del processore Qualcomm Snapdragon 865, in alternativa al solito Exynos. Il suo prezzo di vendita appare essere sicuramente molto più alla portata delle aspettative generali, infatti sarà possibile acquistarlo spendendo solamente 449 euro, che sono davvero pochissimi, se confrontati con la qualità del dispositivo stesso.

Tutti gli altri sconti del volantino Unieuro sono disponibili sul sito dell’azienda.