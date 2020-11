Nel continuo ricambio di serie TV che Netflix propone ogni giorno, alcune talvolta, finiscono. Sebbene molto spesso i fan si augurano che questo non debba mai accadere, purtroppo è inevitabile. È stato proprio questo infatti, il destino delle tre serie TV di cui vi parleremo in questo articolo. Si tratta di Vis à Vis, Tredici e Dark.

Vis à Vis, Tredici e Dark, l’addio a queste serie è assolutamente certo

Vis à Vis è una serie TV thriller drammatica, prodotta in Spagna. La protagonista si trova all’interno di un carcere femminile di alta sicurezza in cui è stata rinchiusa dopo aver commesso una serie di crimini in favore del suo capo. La serie ha già avuto una conclusione, dopo ben quattro stagioni. Tuttavia è stata già comunicata una quinta, nonché una sesta stagione spin-off. Si chiamerà Vis à Vis: El Oasis.

Parlando invece di Tredici, si tratta di un teen drama che racconta tutti i fatti che hanno condotto una giovane ragazza al suicidio. Dopo la prima stagione che ha riscosso un immenso successo, di Tredici sono state fatte anche la stagione 2 e la 3, uscita ad agosto del 2019 su Netflix. La quarta e ultima stagione è uscita il 5 Giugno scorso e la produzione ha confermato che non verranno prodotte altre stagioni per questa serie.

Per quel che riguarda invece Dark, serie di produzione tedesca, che ha dato una gran bella scossa alla Germania per ciò che riguarda la qualità delle serie TV, la sua terza stagione è stata pubblicata su Netflix il 27 giugno scorso. Purtroppo per coloro che si auguravano che uscisse anche la quarta stagione della serie, la risposta è negativa.