TIM cerca di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel campo della telefonia mobile in queste settimane che anticipano la stagione natalizia. La concorrenza per il provider italiano è molto alta ed oggi tutti gli operatori rivali hanno messo a disposizione degli abbonati alcune iniziative low cost vantaggiose, oltre che per i prezzi, anche per le soglie di consumo.

TIM contro Iliad: le due migliori tariffe da attivare a meno di 10 euro

In questa precisa fase storica, il rivale di TIM sembra essere Iliad. Il gestore italiano vuole quindi mettere a disposizione degli utenti alcune ricaricabili alternative alla Giga 50.

La prima opzione commerciale di TIM è sicuramente la promozione Supreme New. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, a cui si aggiungono 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo mensile per il rinnovo di questa promozione è di 5,99 euro. C’è però una condizione per l’attivazione. Potranno scegliere tale iniziativa, infatti, soltanto gli abbonati che effettuano il cambio rete da Iliad o operatori virtuali.