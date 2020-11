In occasione di queste ultime giornate di Black Friday, l’operatore telefonico TIM ha proposto ai suoi clienti una nuova promozione con la quale è possibile avere Disney+ in regalo per due settimane. In particolare, a partire da ieri 27 novembre 2020 per tutti i clienti di rete mobile e rete fissa è possibile richiedere questa promo ma solo fino all’8 dicembre 2020.

Disney+ in regalo per due settimane con la nuova promo di TIM

In questi ultimi giorni, il noto operatore telefonico TIM ha proposto svariate offerte ma quella più interessante riguarda senz’altro quella dedicata agli appassionati del mondo Disney. Come già accennato, infatti, a partire dal 27 novembre 2020 all’8 dicembre 2020 sarà possibile richiedere direttamente online la nuova promo che offre due settimane di Disney+ in regalo.

La nuova iniziativa è denominata “TIM ti regala 2 settimane di Disney+” ed è riservata a tutti i clienti di rete mobile e rete fissa dell’operatore telefonico. Bisogna però precisare che non sarà possibile riscattare la promo se i clienti hanno già attiva l’offerta Mondo Disney+ o Mondo Intrattenimento. Al termine delle due settimane in regalo, la promozione verrà disattivata in automatico e non sarà applicato nessun costo aggiuntivo.

Nello specifico, i clienti di rete mobile potranno richiedere la promo nella sezione dedicata del sito web di TIM (in particolare è presente una sezione con scritto “Richiedi il regalo”). Per quanto riguarda i clienti di rete fissa, invece, sarà necessario accedere nella sezione dedicata alla promo tramite i dati della propria linea fissa.

Vi ricordiamo che il catalogo di film presente sulla piattaforma di streaming di Disney+ è molto vasto e include anche titoli Marvel, Pixar e tanto altro.