Carrefour riesce a mettere paura alle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di nuove offerte speciali che gli permettono di scalare letteralmente la classifica, raggiungendo rapidamente le prime posizioni.

Il volantino attivato in questi giorni, in occasione della cosiddetta Black Week, rappresenta un punto cardine per l’utente che spera di accedere a top di gamma, dietro il pagamento di cifre non particolarmente elevate. Tutti gli sconti inclusi nell’articolo, è importante ricordarlo, potranno essere sfruttati solamente in negozio, non online o da altre parti sul territorio nazionale.

Carrefour: le offerte fanno sognare

Il prodotto maggiormente rappresentativo di un volantino Carrefour che vuole assolutamente dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, è l’Apple iPhone 11, modello di assoluto valore, oggi deprezzato a causa della comparsa dell’iPhone 12, ad una cifra generalmente più accessibile, pari a 769 euro in versione no brand.

Coloro che invece vogliono acquistare uno smartphone Android, potranno comunque appoggiarsi a modelli decisamente più economici, quali sono Alcatel 1 SE, Samsung Galaxy A20s, Xiaomi Redmi Note 9S, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o similari.

Il meccanismo del volantino è il cosiddetto Spendi e Riprendi, ovvero l’utente potrà acquistare uno dei prodotti selezionati, e ricevere un buono sconto da utilizzare per un secondo acquisto. Attenzione però, questi non potrà essere applicato nell’immediato sullo scontrino che certifica la compravendita del prodotto di tecnologia.

I dettagli sono disponibili direttamente nella campagna Carrefour che trovate qui sotto.