Il nuovo volantino di Bennet riesce letteralmente a sbarazzarsi di Unieuro con il lancio dei Buoni sconto, ovvero della possibilità per l’utente di ricevere dei coupon da spendere poi in un secondo momento, sempre per acquisti effettuati all’interno del medesimo punto vendita.

Il meccanismo che andremo a descrivere ripercorre quanto stiamo vedendo da Carrefour, sebbene presenti piccole differenze. Al momento in cui vi scriviamo, la campagna promozionale risulta essere attiva fino al 29 novembre (non escludiamo possa l’azienda decidere di prorogarla o di apportare modifiche), alla chiusura dei singoli punti vendita. La validità non è fissata sul sito ufficiale, di conseguenza per approfittare di quanto descritto sarà necessario recarsi personalmente in negozio.

Bennet: le offerte sono senza rivali

Le offerte del volantino Bennet seguono l’idea di cercare di proporre all’utente finale la possibilità di acquistare praticamente ciò che vuole, per questo motivo è previsto un limite minimo di spesa di 50 euro, ma nessun’altra limitazione del caso, in termini di modelli o di prodotti effettivamente acquistabili, dovranno essere solamente legati alla categoria merceologica Elettronica.

Selezionato quanto di desiderato, nel momento in cui il cliente si recherà direttamente in cassa, riceverà un coupon del valore pari al 25% dell’intera merce acquistata; questi non potrà essere speso nell’immediato, ma obbligherà a tornare una seconda volta in negozio, più precisamente nella settimana dal 9 al 16 dicembre, sempre nello stesso punto vendita.

Maggiori informazioni in merito al volantino Bennet le potete trovare direttamente qui.