Anche se non riusciamo a rendercene conto, quando usiamo un iPhone, ci sono tutta una serie di app e servizi che monitorano e registrano i nostri movimenti. La nostra privacy è uno degli aspetti più importanti da tenere in considerazione quando si usa un dispositivo elettronico. Sono molti gli strumenti e le applicazioni presenti sugli smartphone che possono monitorare e registrare ogni nostro movimento.

E questo accade anche sugli iPhone. Spesso non ci rendiamo conto della quantità dei nostri movimenti e delle nostre informazioni che vengono registrate e indirizzate ad altri. Apple, infatti, così come fanno anche moltissime altre aziende come Google e Microsoft, chiede agli utenti di poter tracciare lo smartphone in modo da rendere più performante l’esperienza per l’utente.

Questo per alcune applicazioni e alcuni servizi è sicuramente vero, ma allo stesso tempo, concedendo questi permessi vedremo diminuire la nostra privacy.

Cerchiamo di capire cosa può registrare il nostro iPhone, mentre lo utilizziamo

Tracciare la posizione

Un paio di anni fa è emerso che Apple ha impostato l’iPhone per registrare in automatico la posizione del dispositivo, in modo da avere una lista dei luoghi visitati. Questa funzione è ancora presente anche nella nuova versione di iOS 11 nonostante le lamentele di moltissimi consumatori.

Contapassi

Quasi tutte le app che monitorano i dati dell’utente hanno bisogno dell’interazione da parte di chi usa l’iPhone. Tutte tranne l’applicazione salute e la sua funzione Contapassi. Questa caratteristica, attivata sempre di default al momento dell’acquisto, registra i nostri passi sia che teniamo il telefono in borsa che in tasca.

iMessage

Vi ricordate quella foto condivisa con un vostro amico o con una collega mesi e mesi fa? Se la risposta è no sappiate che invece il vostro iPhone si ricorda di quel contenuto multimediale. Foto che è ancora salvata nella memoria del vostro telefono.

Le nostre abitudini

Non tutte le informazioni monitorate vengono per nuocere. Come è prevedibile anche Siri registra le nostre attività per personalizzare le sue funzioni in base al nostro uso quotidiano del dispositivo.

I metadati delle foto

Ogni volta che scattiamo una foto, il nostro telefono, oltre al file multimediale registra anche tutta una serie di informazioni sullo scatto. Per capire cosa registra l’iPhone basta andare nella sezione Ricordi della nostra galleria. Qui vedremo le foto raggruppate per cronologia ma anche in base alla posizione geografica dove è stata scattata la foto.

Consumo batteria

Alcune informazioni non mettono a rischio la nostra privacy, anzi ci aiutano a migliorare l’uso del dispositivo. Uno di questi casi è dato dalla funzione per il monitoraggio delle applicazioni che consumano più batteria.