PUBG Mobile tornerà in nuove vesti in India. Sembra che la filiale indiana di PUBG Corporation sia stata ufficialmente registrata come PUBG India Private Limited. È stato recentemente riferito che nel suo nuovo avatar, il gioco si chiamerà PUBG Mobile India e apparentemente manterrà tutti gli ID, i risultati e le skin che avevano i giocatori indiani.

Il Ministero degli Affari Societari ha apparentemente approvato la registrazione di PUBG India Pvt. Ltd. Il rapporto di Talkesports menziona che l’incorporazione è avvenuta il 21 novembre. Oltre a questo, il capitale autorizzato della controllata è stato fissato a Rs 15,00.000 con Rs 5,00.000 già versati.

PUBG Mobile India cambierà il suo stile

PUBG Corporation ha stretto una partnership con Microsoft per utilizzare i propri servizi server Azure. Questi server per il gioco saranno situati in India. La società coreana ha annunciato che PUBG Mobile India è un nuovo gioco progettato tenendo a mente gli interessi locali. Affrontando i problemi di archiviazione dei dati, condurrà frequenti controlli e verifiche sui sistemi di archiviazione per garantire che le informazioni personali degli utenti indiani siano gestite in modo sicuro.

Per cominciare, il nuovo gioco sarà ambientato in un campo di addestramento di simulazione virtuale. Effetti come il sanguinamento verranno sostituiti con segni di successo verdi per indicare la natura virtuale del gioco. Per promuovere abitudini di gioco più sane e controllare quanto tempo gli utenti trascorrono in PUBG Mobile India, il gioco introdurrà anche una funzionalità che limiterà le sessioni estese.

La società sta anche cercando di creare un videogioco locale e promuovere l’eSports insieme ai relativi settori IT. Ciò avverrà sotto forma di PUBG Corporation che crea una filiale indiana per servire e coinvolgere meglio i giocatori. Verranno assunti oltre 100 dipendenti in settori come business, eSports e sviluppo di giochi.