La morte di un campione è sempre difficile da metobolizzare, soprattutto quando questa avviene in maniera inaspettata riuscendo a interdire il mondo intero. L’impareggiabile Maradona ha lasciato la Terra in un freddo pomeriggio di novembre, nonostante egli verrà per sempre ricordato con amore e rispetto dagli amanti del calcio e soprattutto dai tifosi napoletani, i quali in questi giorni si stanno stringendo in un cordoglio generale per offrire amore e devozione all’eroe.

Nonostante questo sia il momento meno adatto per pensare ad un guadagno, come in ogni avvenimento spiacevole vi sono sempre degli utenti che puntano ai propri interessi e che, pertanto, fanno dello sciallaggio senza mezzi termini finendo con disprezzare la memoria di una persona così rilevate per il calcio, proprio come Maradona.

FIFA: partono le aste per Maradona e toccano quote inimmaginabili

Sul gioco multipiattaforma creato da Electronic Arts sono iniziate numerose aste che vedono protagonista proprio Maradona. Nella sezione del titolo dedicata alla modalità FIFA Ultimate Team, il valore della carta che rappresenta il campione è schizzata alle stelle, toccando persino quota 3 milioni di crediti.

È incredibile pensare che dei giocatori possano comportarsi in tale maniera, ma la verità dei fatti è che i players su PC, Xbox e PlayStation altro non stanno rivestendo che il ruolo di broker intenzionati ad ottenere da questo avvenimento il massimo del guadagno.

A tal proposito EA Sports non ha ancora dichiarato nulla, ciònonostante è facile supporre che nel corso delle prossime ore la scheda dedicata all’eroe verrà cancellata, così da poter mettere un fine a questo atto lucrativo ed irrispettoso.