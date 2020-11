Lo studio di questa statistica è stato effettuato sugli americani, ma è una statistica che appartiene un po’ a tutto il mondo, tra cui anche il nostro Paese. Internet è diventato una parte importante della nostra routine quotidiana. Alcuni non possono farne a meno per un’intera giornata. Nemmeno la continua crescita dei dispositivi smartphone in tutto il mondo sembra aiutare le cose. Un numero crescente di persone è ora in grado di accedere a Internet ovunque e in qualsiasi momento.

Ecco alcune statistiche per tenerti aggiornato su quanto tempo gli americani trascorrono sui loro telefoni e su cosa esattamente.

Vuoi saperne di più sul tempo che l’americano medio trascorre sul proprio telefono? Dai un’occhiata a queste incredibili statistiche di seguito:

La maggior parte degli utenti di telefoni cellulari controlla i propri telefoni fino a 63 volte al giorno.

Gli americani trascorrono ogni giorno un tempo medio di visualizzazione di 5,4 ore sui loro telefoni cellulari.

sui loro telefoni cellulari. Attualmente ci sono 272,6 milioni di utenti di smartphone in America.

I social media sono responsabili di 2 ore e 24 minuti di tempo Internet globale trascorso online da un utente medio ogni giorno.

da un utente medio ogni giorno. Il 13% dei millennial trascorre più di 12 ore al giorno sui propri telefoni.

sui propri telefoni. La maggior parte delle persone controlla i propri telefoni circa 63 volte al giorno.

I baby boomer trascorrono 5 ore usando i loro telefoni.

trascorrono I millennial trascorrono 48 minuti a scrivere messaggi ogni giorno.

Il tempo globale trascorso su Internet da un utente medio è di 6 ore e 41 minuti. Quello di un utente Internet medio statunitense è leggermente inferiore. Gli Stati Uniti sono tra i paesi con la più alta quantità di tempo trascorso online. Paesi come le Filippine hanno un tempo di connessione Internet notevolmente maggiore ogni giorno.

I millennial trascorrono 48 minuti ogni giorno a inviare messaggi di testo sui loro telefoni cellulari, rispetto ai 30 minuti dei baby boomer. Millennial e baby boomer costituiscono la percentuale più alta di utenti di telefoni cellulari che preferiscono inviare messaggi di testo. Secondo i rapporti, è probabile che i millennial trascorrano 48 minuti ogni giorno a inviare messaggi di testo e altri 41 minuti a chattare sui loro telefoni cellulari.