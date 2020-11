Come molti di voi sanno, da qualche tempo a questa parte, sono diventati di fondamentale importanza nella nostra vita quotidiana gli smartphone. Infatti, questi vengono utilizzate in modi sempre differenti, anche grazie al fatto che nel corso del tempo sono diventati dei dispositivi sempre più all’avanguardia. Prima però non era affatto così. Infatti, veniva fatto tutto su vecchi cellulari che non avevano neanche la metà delle funzioni che hanno gli smartphone odierni. Ma nonostante ciò, ci sono molte persone che impazziscono per questi modelli, essendo che sono considerati dei veri e propri oggetti da collezione. Alcuni di questi possono valere davvero delle cifre esorbitanti, anche in base al fatto che sono molto rari. Scopriamo di seguito quali sono i modelli di cui vi stiamo parlando.

Cellulari fortunati: questi modelli possono valere oro

Motorola DynaTAC 8000x

Questo straordinario modello di Motorola l’avrete potuto vedere di sicuro in numerose serie TV americane. Allo stato attuale, il suo valore è davvero molto alto e si aggira intorno ai 1.000 euro. Ciò è dovuto al fatto che nel mondo ne sono state prodotte solamente 300.000 unità.

Nokia 3310

Il vero e proprio “cellulare indistruttibile” è sicuramente il Nokia 3310, il quale proprio recentemente è stato venduto per circa 130 euro. Inoltre, questo cellulare è estremamente ricercato da numerosi collezionisti grazie al fatto che su di esso c’è l’appassionante gioco Snake.

Mobira Senator

Ha la vaga somiglianza di una radio da spiaggia, ma in realtà il Mobira Senator è un vero e proprio pezzo di storia di Nokia. Il suo lancio è avvenuto nel lontano 1981 e, al giorno d’oggi, può valere anche 1.000 euro.

Ericsson T28

Ericsson ai tempi aveva un vero e proprio prodotto top di gamma. Il T28, fratello maggiore del T20, non è difficilmente reperibile, ma il prezzo è abbastanza alto: 100 euro per accaparrarselo. E non solo, in base al suo stato di usura il prezzo potrebbe anche salire.

Apple iPhone 2G

Un vero e proprio pezzo di storia dell’azienda americana di Cupertino. L‘Apple iPhone 2G è stato il primo smartphone prodotto da Apple e, attualmente, il suo valore di mercato si aggira sui 300 euro. Se tenuto in ottime condizioni, il suo valore può superare anche i 1.000 euro.