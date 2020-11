Carrefour manda in estasi gli utenti italiani con il lancio di una campagna promozionale assolutamente da primato, un volantino tramite il quale il cliente si ritrova ad avere la possibilità di acquistare i migliori dispositivi in commercio, ad un prezzo relativamente basso.

Il Black Friday di Carrefour è uno dei migliori, proprio perché si basa direttamente sul meccanismo Spendi e Riprendi, un’idea che porterà l’utente a recarsi più volte in negozio, riuscendo così a vendere un maggior numero di prodotti. Il funzionamento è molto più semplice del previsto, non è necessario raggiungere un determinato livello di spesa o quant’altro, ma basterà recarsi nel punto vendita e scegliere uno dei prodotti selezionati; direttamente nelle pagine del volantino è possibile vedere il buono promesso da Carrefour, che verrà consegnato all’atto dell’acquisto.

Questi non potrà essere speso nell’immediato, ma dovrà essere utilizzato in un secondo momento, tornando a sua volta in negozio per completare altre compravendite, anche non legate alla tecnologia generale.

Carrefour: le offerte sono da sogno

Il Black Friday di Carrefour rappresenta sicuramente uno dei momenti più vividi ed interessanti per l’utente italiano, pronto a tutto pur di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione al giusto prezzo di vendita. Uno di questi è sicuramente l’Apple iPhone 11, un modello di fascia alta, finalmente proposto ad una cifra maggiormente accessibile per la maggior parte di noi, soli 769 euro in versione no brand.

Se interessati invece a dispositivi più economici, non bisogna assolutamente dimenticarsi dei vari terminali con sistema operativo Android, tutti riassunti nelle pagine sottostanti.