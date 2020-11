In occasione del Black Friday anche il gestore WindTre sfoggia tariffe particolarmente convenienti dedicate ai già clienti. Anche gli utenti intenzionati a trasferire il loro numero al gestore o ad attivare una nuova linea, però, possono ottenere l’opportunità di ricevere promozioni interessanti. Andiamo a vedere, dunque, quali sono le migliori tariffe attualmente proposte.

WindTre: ecco le migliori tariffe con minuti, SMS e fino a 150 GB di traffico dati!

WindTre Giga Boom 150 è la tariffa dedicata ai già clienti in occasione del Black Friday. Il gestore attraverso la sua nuova offerta consente di aggiungere ben 150 GB di traffico dati extra alla quantità di Giga già prevista dalla tariffa attiva sulla propria SIM. La tariffa sarà disponibile soltanto fino al 30 novembre e sarà possibile sfruttare i Giga extra soltanto per 90 giorni a partire dal momento dell’attivazione.

Questa non è l’unica offerta vantaggiosa attualmente proposta dall’operatore. Anche i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere quantità non indifferenti di Giga di traffico dati. Tariffe come la WindTre Unlimited, che consente di ricevere quantità illimitate di minuti, SMS e Giga, possono essere richieste semplicemente accedendo al sito ufficiale dell’operatore da tutti coloro che desiderano acquistare una nuova SIM.

Gli utenti intenzionati a mantenere invariato il loro numero, invece, possono effettuare la portabilità e attivare, in base all’operatore di provenienza, una delle offerte operator attack. Le tariffe in questione appartengono al pacchetto WindTre Go e permettono di ricevere ogni mese quantità illimitate di minuti per le chiamate, 200 SMS e 50 GB di traffico dati. Gli interessati possono ottenerle andando incontro a costi davvero irrisori poiché le offerte sono disponibili a partire da soli 5,99 euro al mese.