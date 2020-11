WindTre aderisce al “Bonus pc e tablet” che in questi giorni è a disposizione di un gran numero di italiani. Il provider arancione si unisce quindi ad altri gestori tra cui Vodafone e TIM, mettendo a disposizione degli abbonati una conveniente offerta.

WindTre, le iniziative con il bonus da 500 euro incluso

Il funzionamento del “Bonus pc e tablet” è oramai conosciuto. Tutti gli interessati, per riscattare l’agevolazione, devono rivolgersi ad un operatore di telefonia. WindTre mette a disposizione dei suoi utenti un form da compilare sul suo sito internet per accedere al bonus ed alle offerte. Come da direttive, lo sconto cash di 500 euro sarò disponibile solo per chi ha reddito ISEE inferiore o uguale a 20.000 euro.

Il riscatto del buono da 500 euro è inoltre vincolato da WindTre ad una doppia offerta doppia. Gli utenti che desiderano ricevere il bonus dovranno attivare un piano per la telefonia fissa e contestualmente anche scegliere un tablet in associazione.

L’offerta principale di WindTre per il “Bonus pc e tablet” si chiama SuperFibra. Gli utenti che scelgono questa tariffa pagheranno una quota mensile di 7,31 euro per i primi dodici mesi. In questo prezzo sono già inclusi i primi 260 euro di sconto per le rete internet. I restanti 240 euro dell’incentivo andranno a copertura dell’acquisto di un tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus, reso disponibile a costo zero.

In una sua seconda versione, l’offerta SuperFibra ha un costo di 12,31 euro al mese. In questo caso, lo sconto fatturato del bonus per internet sarà di 200 euro. I restanti 300 euro saranno indirizzati all’acquisto di Samsung Galaxy TAB S6 LITE. Il tablet avrà prezzo ridotto a 149,99 euro, a fronte di un costo di listino di 449,99 euro.