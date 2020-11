Come ben sappiamo Netflix, giorno dopo giorno, continua a rilasciare produzioni originali completamente nuove, delle quali alcune riescono ad ottenere un successo eclatante, altre meno. Ciononostante, però, ci sono alcuni titoli in particolare a cui gli utenti restano affezionati negli anni. Tra questi, quindi, rientrano anche Lucifer, Vis a Vis e The Witcher. Scopriamo quindi di seguito quali sono le novità in arrivo.

The Witcher, Lucifer e Vis a Vis: ecco le prossime novità in arrivo su Netflix

Iniziamo parlando di The Witcher. La serie Televisiva ha subito più delle altre i duri colpi della pandemia globale. Il cast, di fatto, si è dovuto fermare per diversi mesi prima di ripartire. Secondo quanto affermato dagli insider di Redanian Intelligence, però, la pausa è ormai terminata e la troupe è già tornata al lavoro dirigendosi verso Reading, cittadina presente nel sud del Regno Unito. La serie TV tornerà quindi sul piccolo schermo ma non prima della seconda metà del 2021.

Proseguiamo ora parlando di Lucifer. Nel mese di Agosto 2020 è stata pubblicata su Netflix la prima parte della quinta stagione. Come possiamo facilmente immaginare, ad oggi i fan della serie attendono con ansia il rilascio degli ultimi 8 episodi di Lucifer 5, i quali andranno a concludere una delle stagioni più belle di sempre. Purtroppo, ad oggi, non è ancora chiaro quando i nuovi episodi verranno pubblicati ma, secondo alcune indiscrezioni, questi ultimi potrebbero arrivare sul piccolo schermo già nei primi mesi del prossimo anno.

Terminiamo infine con Vis a Vis. Dopo il successo ottenuto dallo spin-off “Vis a Vis: El Oasis” i fan della serie hanno richiesto la pubblicazione di una nuova season. Purtroppo però, tutto ciò non avverrà poiché già nel 2019 l’ideatore Ivan Escobar affermò quanto segue: “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”