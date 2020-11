Negli ultimi mesi, nonostante il recente periodo di pandemia, Netflix è riuscita ugualmente a rilasciare dei contenuti completamente nuovi sulla propria piattaforma. Anche se le novità sono sempre ben accette, in realtà i clienti del servizio non attendono altro che i nuovi episodi delle proprio serie TV preferite. Fra i titoli più attesi del momento, dunque, rientrano anche Lucifer, Vis a Vis e Stranger Things. Scopriamo quindi di seguito tutte le novità in arrivo

Lucifer, Stranger Things e Vis a Vis: le novità in arrivo su Netflix

Cominciamo con Lucifer. Il diavolo di Netflix è da poco tornato sulla piattaforma Americana con i primi 8 episodi della quinta stagione. Attualmente milioni di fan in tutto il mondo attendono con ansia la seconda parte della season ma, secondo alcune indiscrezioni, bisognerà pazientare fino ai primi mesi del prossimo anno.

Proseguiamo invece con Vis a Vis. Negli ultimi mesi è stato pubblicato su Netfix lo spin-off ufficiale della serie, ovvero “Vis a Vis: El Oasis”. Quest’ultimo ha riscosso un forte successo fra gli utenti della piattaforma che, come c’era da aspettarsi, hanno richiesto nuovamente una seconda stagione. Purtroppo, però, quest’ultima non si farà; lo stesso ideatore della serie TV Ivan Escobar, affermò esattamente un anno fa che “El Oasis sarà in assoluto l’ultima stagione e lo posso assicurare. Abbiamo calato l’ultimo asso nella manica, ci giochiamo tutto, non lasceremo indietro nulla.”

Terminiamo infine con Stranger Things. Da alcune settimane, come preannunciato sui profili social del protagonisti, il cast è tornato ufficialmente sul set. Purtroppo, visti i tempi, nessuno può ipotizzare una data di lancio per la quarta stagione ma, in compenso, c’è una grossa novità: alcuni giorni fa, dei fan hanno segnalato la presenza sul set di un nuovo personaggio, ovvero Levon Hawke, figlio di Uma Thurman e Ethan Hawke.