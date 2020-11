Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone tutto-fare dal design decisamente particolare ed un prezzo competitivo, POCO M3 potrebbe essere la scelta giusta. Questo nuovo smartphone entry-level è stato realizzato dall’azienda di cui Xiaomi ne è madre, ed ha fatto il suo debutto sul mercato appena qualche giorno fa conquistando l’interesse di numerosi utenti proprio per il suo rapporto qualità-prezzo.

POCO M3 è disponibile nelle colorazioni Cool Blue, Power Black e POCO Yellow ed è dotato di un ampio display FullHD+ da 6,53 pollici con notch a goccia. Lo smartphone è alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 662 con GPU Adreno 610, 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 512 GB.

Il comparto fotografico si compone di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP, accompagnato da una lente Macro da 2 MP e un sensore di profondità da 8 MP; ed una fotocamera frontale per selfie da 8 MP.

POCO M3 è poi dotato di una grande batteria da 6.000 mAh che dovrebbe garantire fino a 5 giorni di autonomia e supporto alla ricarica rapida da 18W; lettore di impronte digitali laterale e jack audio da 3.5 mm.

POCO M3 in offerta sullo store ufficiale di AliExpress con questi coupon

Se vuoi acquistare lo smartphone ad un prezzo scontato, ti segnaliamo la possibilità di farlo attraverso lo store ufficiale POCO su AliExpress, che si occupa della vendita di smartphone e dispositivi POCO e Xiaomi originali al cento per cento e con tanto di certificato di qualità e garanzia di due anni.

Per quanto riguarda i tempi di spedizione e consegna, ciò dipende dal magazzino che si sceglierà al momento dell’acquisto. In generale, se si sceglierà di acquistare il prodotto dal magazzino in Cina, il prodotto verrà consegnato entro 15/20 giorni dall’acquisto. Se, invece, come magazzino di partenza si dovesse scegliere quello in Spagna, Polonia o Francia, la consegna è garantita in 3/7 giorni lavorativi in sedici paesi europei.

A seguire, i prezzi e le offerte disponibili sullo store ufficiale POCO di AliExpress: