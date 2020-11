Come ormai da tradizione, anche per il mese di dicembre 2020 la nota azienda Sony ha deciso di regalare alcuni giochi per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus. Il mese scorso l’azienda aveva offerto gratis giochi come Hollow Knight e un pacchetto contenente ben 20 giochi della PS4 giocabili sulla nuova PS5, ovvero il PlayStation Plus Collection. Vediamo ora quali sono i nuovi giochi gratis per il prossimo mese.

Ecco i nuovi giochi gratis di dicembre 2020 offerti agli abbonati di PlayStation Plus

Sony ha dunque rinnovato il suo appuntamento mensile proponendo anche per il prossimo mese di dicembre 2020 alcuni nuovi giochi gratis per tutti gli abbonati a PlayStation Plus. Nello specifico, sono stati proposti tre videogiochi. Il primo è Worms Rumble e si tratta di una novità in quanto il gioco uscirà ufficialmente il primo dicembre. Si tratta di un altro capitolo dell’ormai famoso videogame con protagonisti i worms. Per gli abbonati del servizio questo gioco sarà disponibile sia in versione PS4 sia in versione PS5.

Il secondo titolo proposto da Sony è poi Just Cause 4. Si tratta di un videogame tutto incentrato sull’azione ed è il quarto capitolo di questa saga prodotto dalla famosa Square Enix ideatrice di Final Fantasy. A chiudere il trio di titoli gratis per il prossimo mese vi è infine Rocket Arena. Quest’ultimo, in particolare, è uno sparatutto in terza persona ed ha debuttato ufficialmente sul mercato l’estate scorsa a luglio 2020.

Insomma, anche per il prossimo mese ci saranno ben tre titoli gratuiti davvero fantastici e di livelli per tutti gli abbonati a PlayStation Plus.