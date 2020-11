Da parecchi anni il colosso Motorola si dedica con attenzione alla fascia media del settore smartphone, con qualche piccola eccezione come per Moto Edge e il pieghevole Moto Razr.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete però, l’azienda starebbe per lanciare un nuovo top di gamma denominato Nio. Scopriamo qualcosa in più sul dispositivo.

Motorola Nio: il nuovo top di gamma del colosso alato

Il nuovo dispositivo dell’azienda statunitense è conosciuto con il nome in codice Motorola Nio: si tratterebbe di un top di gamma a tutti gli effetti, con processore Snapdragon 865 e almeno 8 GB di RAM, insieme a un display con elevato refresh rate. Il display dovrebbe essere un full HD + (refresh rate da almeno 90 Hz). Il nuovo top di gamma di Motorola che dovrebbe montare un display con un refresh rate “anomalo”. Infatti, secondo quando scoperto in rete, sembra che la compagnia alata stia testando un refresh rate pari a 105 Hz, un valore decisamente singolare e potenzialmente prono a fenomeni di shuttering durante la visualizzazioni di video.

La fotocamera principale potrebbe montare un sensore principale da 64 Megapixel, un ultra grandangolare da 16 Megapixel e un sensore di profondità di 2 Megapixel. La fotocamera interna invece dovrebbe predisporre un doppio sensore rispettivamente da 16 e 8 Megapixel. Al momento non sono trapelate immagini del dispositivo che forniscano dettagli sul suo presunto design.

Il nome in codice Nio potrebbe tradursi in un nome commerciale che sveli l’appartenenza alla famiglia Edge. Torneremo ad aggiornarvi non appena emergeranno ulteriori dettagli sul dispositivo in fase di sviluppo di Motorola, speriamo molto presto.