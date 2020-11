Diversi mesi fa Motorola ha presentato in veste ufficiale per il mercato mobile il suo smartphone di fascia alta, ovvero il Motorola Edge+. Successivamente, abbiamo visto l’arrivo di numerosi dispositivi medi di gamma, come ad esempio gli ultimi Motorola Moto G 5G e Motorola Moto G9 Power. Secondo gli ultimi rumors emersi in rete, però, sembra che l’azienda stia preparando l’arrivo di un nuovo device top di gamma.

In arrivo un nuovo smartphone top di gamma targato Motorola

Nel corso delle ultime ore sono apparsi sul portale TechnikNews i primi rumors e leaks riguardanti un nuovo smartphone targato Motorola. Come già accennato, stando a quanto riportato sul portale, si tratterà di un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato. Sotto al cofano, infatti, dovrebbe battere il potente processore di casa Qualcomm, cioè il SoC Snapdragon 865.

Si tratta dello stesso processore del fratello Motorola Edge+, anche se sul nuovo device (noto con il nome in codice “Nio“) sembra al momento che troveremo un solo taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe includere in totale cinque fotocamere. Sul retro, in particolare, sono previste tre fotocamere con sensori fotografici da 64+16(grandangolo)+2(profondità) megapixel. Sul fronte, invece, dovrebbero essere collocate due fotocamere per i selfie rispettivamente pari a 16+8 megapixel.

Il software sembra che sarà l’ultima release di Big, G, ovvero Android 11. Per quanto riguarda il display, infine, è quasi certo che ci troveremo di fronte un pannello in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz. Tuttavia, per il momento non sappiamo se troveremo i bordi curvi come quelli presenti sul precedente top di gamma di Motorola.