Se siete degli appassionati del gaming su console non potete assolutamente perdervi le offerte di questo Black Friday su moltissimi giochi per console, in particolare per la Playstation 4. Amazon ha messo moltissime offerte a disposizione degli utenti, che hanno una vasta scelta su moltissimi generi, anche sulle ultime uscite! Scopriamo insieme i titoli scontati più interessanti in catalogo.

I migliori giochi in sconto per il Black Friday

Partiamo subito da alcuni grandi classici tra i più venduti sul mercato:

PS4 F1 2020 – 69,99€ 34,99€

– 34,99€ PC F1 2020 Seventy Edition – 49,99€ 24,99€

– 24,99€ PS4 F1 2020 Deluxe – 79,99€ 39,99€

– 39,99€ PS4 Fifa 2021 – 69,99€ 39,99€

– 39,99€ Ps4 Moto GP 20 – 59,99€ 29,99€

Se siete appassionati di motori potete approfittare di queste grandi sconti su Moto GP e F1 2020, per godervi i tracciati dell’ultima stagione del motorsport. Ma anche Fifa 2021, per tutti gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi l’ultimo titolo del settore, con un sconto quasi del 50%!

PS4 Watch Dogs Legion – 69,99€ 44,99€

– 44,99€ PS4 Control – 59,99€ 24,99€

– 24,99€ PS4 Dirt Rally 2.0 – 39,99€ 19,99€

– 19,99€ PS4 Battlefield 5 – 27,49€ 19,99€

Anche questi titoli, tra novità come Watch Dogs Legion o classici come Battlefield, presentano degli sconti veramente aggressivi. 50% e oltre di sconto per questi piccoli capolavori tra i videogiochi, per godervi tante nuove avventure al calduccio delle vostre case durante l’inverno che avanza.

Insomma tante offerte interessanti per tutti i gusti e per tutte le tipologie di avventure. Non vi resta che andare a sbirciare su Amazon se sono presenti ulteriori giochi in offerta che stavate aspettando di comprare!

Fateci sapere nei commenti se qualcuno di questi giochi fa per voi e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità in campo tecnologico e le offerte di questo Black Friday!