Logitech è una di quelle aziende che offre i migliori sconti in occasione di eventi come il Black Friday. Sappiamo tutti che in realtà il Black Friday inizia domani, ma Amazon ha deciso di proporre le sue migliori offerte a partire dalla mezzanotte di oggi, per distribuire meglio gli ordini e il traffico sul sito. Ma vediamo insieme le migliori offerte presenti sullo store online sui prodotti Logitech!

Tanti prodotti per tutti i gusti scontati

I prodotti Logitech finiti in sconto sono davvero per tutti i gusti e per tutte le necessità. Sul lato cuffie troviamo un’offerta veramente molto interessante per le Logitech G332, delle cuffie entry level per il gaming che garantiscono delle prestazioni di buon livello, scontate da 62€ a 28,99€.

Cuffie di alto livello non mancano tra le offerte, con le G635, che passano da 124 a 79,99€ e le G533, con un sconto del 52%, ad un prezzo di 74,99€.

Anche i mouse, dai modelli per tutti a quelli più professionali vantano sconti molto alti: il G402 e il G604 presentano uno sconto dal 17 al 66%, mentre un modello più di punta come il G903 passa da 150€ a ben 84,99€.

Infine, anche il volante G29, per console e pc, presenta uno sconto da 229€ a 198,99€, per tutti gli appassionati del mondo del motorsport a cui piace cimentarsi con simulatori e giochi arcade.

E voi avete trovato l’offerta giusta per le vostre esigenze e il vostro budget? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità sugli sconti di questo Black Friday.