Immaginate un professore completamente scettico che si ritrova ad assistere a dei fatti assolutamente inspiegabili in termini razionali. E questo incipit di Paranormal, una nuova serie Netflix di produzione egiziana, pubblicata di recente sulla piattaforma californiana. Cosa interessante di questa serie è che horror, mitologia e folklore, si mescolano in questa serie che sembra essere davvero originale. E a proposito: si tratta proprio di una produzione originale Netflix la cui seconda stagione non è stata confermata ma è molto probabile che si farà.

Oltre a Paranormal, ecco Titans e Mindhunter

Titans invece, è una serie completamente diversa la quale, di produzione americana, ha come tema centrale i supereroi. Si tratta di una serie direttamente ispirata al fumetto della DC comics dal nome “Giovani Titani” ed è attualmente alla sua seconda stagione ma con una terza già confermata e quindi disponibile l’anno prossimo, sempre su Netflix. In seguito a questa serie, è stato creato anche uno spin-off dal nome Doom Patrol, sempre sulla base dei fumetti DC.

La nota più triste va dedicata un altra serie TV che il pubblico ha profondamente amato, ma che purtroppo è stata attualmente cancellata dal programma Netflix. Stiamo naturalmente parlando di Mindhunter. Questa serie Crime è una delle migliori riuscita sul tema e tra le più accattivanti dell’ultimo periodo. Sono uscite due stagioni, entrambe attesissime dai fan. Il successo è stato tale che a tutt’oggi non ci si spiega come mai la terza stagione non verrà prodotta. La storia racconta di come si è venuto a formare il termine “serial killer”, negli anni 70, in seguito a delle accurate ricerche fatte da una squadra di agenti dell’FBI. Speriamo nel profondo che il futuro di questa serie possa ancora cambiare per poterne vedere una degna conclusione in futuro.