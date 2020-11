L’ultima mossa compiuta da Snapchat si propone di affrontare uno dei principali rivali: Tik Tok. In quest’ottica va letta l’introduzione della nuova sezione Snapchat Spotlight, una sezione dedicata agli utenti, i quali potranno sfruttarla per visualizzare i contenuti ritenuti più popolari. Ma questa non è l’unica novità annunciata dalla nota app.

Snapchat introduce Spotlight e attira l’attenzione degli utenti investendo un milione di dollari!

Lo scopo della nota piattaforma è quella di tenere testa alla concorrenza invogliando i suoi iscritti a sfruttare le funzioni proposte. A tal fine Snapchat introduce Spotlight una sezione dedicata esclusivamente alla visualizzazione dei contenuti più popolari, i quali saranno selezionati in maniera appropriata da moderatori che proporranno soltanto i video ritenuti opportuni che rispettano i termini dettati dalla piattaforma.

Attraverso Spotlight la Snapchat si propone di tornare in voga, ma non solo. L’intento sembra essere anche quello di far emergere gli utenti. Snapchat ha infatti annunciato di essere pronta a investire un milione di dollari al giorno da spartire tra gli utenti che riceveranno una determinata visibilità. Non sarà necessario avere già un pubblico consistente per emergere poiché Snapchat si pone l’obiettivo di favorire tutti gli utenti.

Nel tempo, l’app sarà in grado di apprendere le preferenze dei suoi iscritti e quindi proporre i contenuti più adeguati, pur nel rispetto della privacy.

Al momento la novità non è disponibile in Italia, anche se l’arrivo dovrebbe avvenire a breve. Snapchat ha comunque già lanciato Spotligh in vari paesi, tra i quali: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Norvegia e Nuova Zelanda.